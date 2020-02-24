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HaberlerFutbol

Galatasaray'dan Ozan Tufan'a gönderme!: "Böyle bir şey olabilir mi ya?"

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 20 yılı aşkın süren galibiyet hasretine son veren Galatasaray, bugün bir paylaşım daha yaptı. Sarı-kırmızılılar, Ozan Tufan'ın maç sonu açıklamalarında kullandığı "Böyle bir şey olabilir mi ya?" ifadeleriyle milli futbolcuya gönderme yaptı!

Galatasaray

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek tarihi bir galibiyete imza atan Galatasaray, hem sarı-lacivertlileri 20 yılı aşkın süre sonra Kadıköy'de yendi hem de zirvedeki takımlarla puanını eşitledi. Sarı-kırmızılılar tarihi galibiyeti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutlamaya bugün de devam etti.

Dün 'Dört yıldız' ve 'Mayıslar bizimdir' gibi paylaşımlar yapan Galatasaray, son paylaşımında ise Ozan Tufan'a gönderme yaptı. Sarı-kırmızılıların paylaşımında sarı-lacivertlilerin kaptanlarından olan Ozan Tufan'ın maç sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada kullandığı "Böyle bir şey olabilir mi?" ifadeleri kullanıldı. Sarı-kırmızılılar bu paylaşımın altına bir de anket açtı.

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