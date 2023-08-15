Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası

Fransa Ligue 1'de PSG'den ayrılan Sergio Ramos için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Marca'nın haberine göre, PSG ile sözleşmesinin bitmesinin ardından boşa çıkan 37 yaşındaki İspanyol stopere Galatasaray talip oldu.

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Tecrübeli stopere Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan da birçok teklif olduğu haberin detaylarında yer alırken, sarı-kırmızılı takımın transferde görüşmeleri yoğun bir şekilde sürdürdüğü iddia edildi.