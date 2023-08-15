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        Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası

        Galatasaray, PSG'den ayrılan İspanyol süper star Sergio Ramos için düğmeye bastı. Sarı kırmızılılar tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 15:18
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        Fransa Ligue 1'de PSG'den ayrılan Sergio Ramos için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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        Marca'nın haberine göre, PSG ile sözleşmesinin bitmesinin ardından boşa çıkan 37 yaşındaki İspanyol stopere Galatasaray talip oldu.

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        Tecrübeli stopere Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan da birçok teklif olduğu haberin detaylarında yer alırken, sarı-kırmızılı takımın transferde görüşmeleri yoğun bir şekilde sürdürdüğü iddia edildi.

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        Öte yandan İspanyol basınından Relevo, Galatasaray'ın Ramos'a yıllık 5.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini yazdı.

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        Sergio Ramos'un kadroya katılması halinde Victor Nelsson'un transfer olma ihtimali artacak.

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        Geçtiğimiz sezon PSG'de 33 lig maçında forma giyen Sergio Ramos takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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        Real Madrid efsanesi olan Ramos, Eflatun-Beyazlılarla ise 671 maçta 101 gol atma ve 40 asist yapma başarısı gösterdi.

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