Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası
Galatasaray, PSG'den ayrılan İspanyol süper star Sergio Ramos için düğmeye bastı. Sarı kırmızılılar tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor
Fransa Ligue 1'de PSG'den ayrılan Sergio Ramos için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Marca'nın haberine göre, PSG ile sözleşmesinin bitmesinin ardından boşa çıkan 37 yaşındaki İspanyol stopere Galatasaray talip oldu.
Tecrübeli stopere Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan da birçok teklif olduğu haberin detaylarında yer alırken, sarı-kırmızılı takımın transferde görüşmeleri yoğun bir şekilde sürdürdüğü iddia edildi.
Öte yandan İspanyol basınından Relevo, Galatasaray'ın Ramos'a yıllık 5.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini yazdı.
Sergio Ramos'un kadroya katılması halinde Victor Nelsson'un transfer olma ihtimali artacak.
Geçtiğimiz sezon PSG'de 33 lig maçında forma giyen Sergio Ramos takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.