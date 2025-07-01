Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan sermaye artırımı kararı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan sermaye artırımı kararı

        Galatasaray, 8,1 milyar liralık sermaye artırımına gidildiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 07:12 Güncelleme: 01.07.2025 - 07:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'dan sermaye artırımı kararı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde, bedelli sermaye artırımının yönetim kurulu kararıyla alındığı belirtildi.

        AA'nın aktardığı habere göre, 27 milyar liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 5,4 milyar lira olan mevcut sermayenin 8,1 milyar lira arttırılarak (Yüzde 150) 13,5 milyar liraya çıkarılmasına karar verildi.

        Sermaye artırımı neticesinde elde edilecek fonun yüzde 80'i Türkiye Bankalar Birliği, yüzde 15'i futbolcu, teknik ekip ve bonservis, yüzde 5'i de vergi ödemeleri için kullanılacak.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #galatasaray
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Manisa'da feci kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
        Manisa'da feci kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
        Leman dergisine soruşturma
        Leman dergisine soruşturma
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Musk'tan "Amerika Partisi" açıklaması
        Musk'tan "Amerika Partisi" açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD temsilcisinden Kremlin'e yanıt
        ABD temsilcisinden Kremlin'e yanıt
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        ABD Suriye'ye yaptırımları kaldırdı
        ABD Suriye'ye yaptırımları kaldırdı
        Süper Lig'de yeni sezon harcama limitleri açıklandı!
        Süper Lig'de yeni sezon harcama limitleri açıklandı!
        Galatasaray'dan Richarlison bombası!
        Galatasaray'dan Richarlison bombası!
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        Beşiktaş'a gelmeden evlilik teklifi
        Beşiktaş'a gelmeden evlilik teklifi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi