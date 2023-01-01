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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Aslan onun peşinde

Galatasaray'da transferde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İtalyan basını, orta saha için düşünülen sürpriz ismi duyurdu

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  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Aslan onun peşinde

    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı.

     
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Aslan onun peşinde

    Sky İtalya'da yer alan habere göre; Galatasaray ve Nottingham Forest, Milan forması giyen Tiemoue Bakayoko ile ilgileniyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Aslan onun peşinde

    Haberde İtalyan ekibi Milan'ın hareketli bir transfer dönemi geçirmesinin beklenmediği belirtilirken, Bakayoko'nun satılması durumunda eksik bölgelere takviye yapacağı kaydedildi.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Aslan onun peşinde

    Bonservisi Chelsea'de bulunan Fransız oyuncuya şu ana kadar herhangi bir teklifin gelmediği ve Galatasaray ve Nottingham'ın Bakayoko ile ilgilendiği yazıldı.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Aslan onun peşinde

    Serie A devi Milan'ın Chelsea ile anlaşılması durumunda transferde kolaylık sağlayacağı belirtildi.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Aslan onun peşinde

    28 yaşındaki başarılı orta sahanın sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek. Kiralık sözleşmesi sona erdiğinde yeniden Chelsea'ye dönecek.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Aslan onun peşinde

    TOREIRA'YA İLGİ SÜRÜYOR

    Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Serie A ekiplerinin radarında.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Aslan onun peşinde

    NTV'de yer alan habere göre; Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı yıldız isim Lazio ve Milan'ın transfer listesinde yer alıyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Aslan onun peşinde

    Maurizio Sarri’nin çalıştırdığı İtalyan ekibi Torreira’yı kadrosunda görmek istiyor. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Aslan onun peşinde

    Ancak yönetim, Okan Buruk’un planlarında önemli rolü olan 26 yaşındaki futbolcunun ayrılmasına sıcak bakmıyor. Uruguaylı orta saha, AC Milan’ın da geniş transfer listesinde yer alıyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Aslan onun peşinde

    Galatasaray, 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan Lucas Torreira’yı Arsenal’den 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Aslan onun peşinde

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