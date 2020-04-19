Todofichajes.com, Enner Valencia'nın Tigres'den yaz ayında ayrılacağını yazdı. Haberde oyucunun Galatasaray’a gidebileceği ve bu transferin gerçekleşmesi durumunda Tigres Kulübü için iyi olacağı vurgulandı.

MARIANO MINEIRO’YA GİDİYOR

Öte yandan Odiariocarioca.com Galatasaray’la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mariano’nun Brezilya ekibi Atletico Mineiro’ya gideceğini yazdı. Tecrübeli futbolcuyu takımın teknik direktörü Jorge Sampaoli’nin çok istediği ve görüşmelerin olumlu ilerlediği bilgisi de ayrıca paylaşıldı.