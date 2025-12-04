Galatasaray'dan Yasin Kol kararına tepki!

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, kulübün YouTube kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yasin Kol'a ödül verdiklerini belirten Kavukcu, "İyi niyetimizle geldiğimiz noktada bizi bariz bir şekilde doğrayan Yasin Kol'a adeta ödül gibi maç verdiler. Bu durum Galatasaray'a karşı gösterilen düşmanlığın tescilidir. Geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu sezon da Galatasaray düşmanlarına karşı tek başımıza mücadele vereceğiz." dedi.

TFF'NİN DAVETİNE RET

TFF'nin davetine katılmayacaklarını aktaran Abdullah Kavukcu, "TFF'nin yarın davetine katılmayacağız. Biz Galatasaray'ız! Doğru olanın kimseden korkusu olmaz. Her zaman olduğu gibi sadece kendimize güveneceğiz. Herkese ve her şeye rağmen yolumuza devam edeceğiz. Onlar da mayıs ayında Galatasaray'ın gücünü kabul etmek zorunda kalacaklar." sözlerini sarf etti.

"GERÇEK YÜZLERİNİ GÖSTERDİLER"

Son olarak Kavukcu, "Bundan 2 hafta önce TFF başkanına güveniyorum dedim. Son iki haftadır yaptıklarıyla sağ olsunlar, hepimize gerçek yüzlerini gösterdiler. Bugün bir milattır, artık sabrımız da güvenimiz de bitmiştir." dedi.