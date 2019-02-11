Süper Lig'in devre arasında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou, Marcao, Christian Luyindama, Semih Kaya, Emre Taşdemir için yarın imza töreni düzenleyecek. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Galatasaray’ımızın yeni transferlerinin imza töreni Başkanımız Mustafa Cengiz, 2. Başkanımız Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcımız Yusuf Günay’ın katılımı ile 12 Şubat 2019 Salı günü saat 14:00’te Türk Telekom Stadyumu basın toplantı odasında yapılacaktır."