Galatasaray, deplasmanda kazanıyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’u 5-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar bu sezon oynadığı diğer deplasman maçında da Konyaspor’u 2-1 mağlup etmişti. Aslan’ın deplasmanda puan kaybettiği son maç ise geçtiğimiz sezon 11 Ocak tarihinde oynanan ve 1-1 sonuçlanan Sivasspor mücadelesi oldu.