Galatasaray derbiye ekstra motive!

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray derbiye odaklandı.

Elfsborg maçı sonrasında rejenerasyon yapan sarı-kırmızılılar derbinin havasına da erkenden girdi.

Sezonun ilk maçında TFF Süper Kupa'da Beşiktaş'a karşı 5-0 gibi ağır skorla yenilen Galatasaray'da futbolcular ekstra motive.

Geçen sezonki 1-0'lık Fenerbahçe derbisinin izlerini silmek için Kadıköy öncesinde de tam konsantre bir hafta geçiren sarı-kırmızılılarda benzer bir hava var.