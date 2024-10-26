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        Galatasaray derbiye ekstra motive!

        Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da gündem 5-0'lık Süper Kupa hezimeti... Teknik heyet ve futbolcular, ağır yenilginin izlerini silmek için ekstra çalışıyor

        Giriş: 26.10.2024 - 09:17 Güncelleme: 26.10.2024 - 09:18
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        G.Saray derbiye ekstra motive!
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        Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray derbiye odaklandı.

        Elfsborg maçı sonrasında rejenerasyon yapan sarı-kırmızılılar derbinin havasına da erkenden girdi.

        Sezonun ilk maçında TFF Süper Kupa'da Beşiktaş'a karşı 5-0 gibi ağır skorla yenilen Galatasaray'da futbolcular ekstra motive.

        Geçen sezonki 1-0'lık Fenerbahçe derbisinin izlerini silmek için Kadıköy öncesinde de tam konsantre bir hafta geçiren sarı-kırmızılılarda benzer bir hava var.

        Futbolcular, Beşiktaş karşısında alacakları 3 puan ile kendilerini yeniden kanıtlamak istiyor.

        Torreira, Icardi ve Abdülkerim başta olmak üzere sarı-kırmızılıların yıldızları, derbiyi rövanş için fırsat olarak görüyor.

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