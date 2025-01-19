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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Galatasaray - Dinamo Kiev maçını Kristo Tohver yönetecek - Futbol Haberleri

        Galatasaray - Dinamo Kiev maçını Kristo Tohver yönetecek

        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray ile Dinamo Kiev arasında oynanacak müsabakada Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver düdük çalacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 16:13 Güncelleme: 19.01.2025 - 16:13
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        Galatasaray'ın maçına Estonyalı hakem!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray salı günü evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile mücadele edecek.

        Karşılaşmayı Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek.

        Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga yapacak. Maçın 4. hakemi ise Kevin Kaivoja olacak. Müsabakada VAR'da aynı ülkeden Marko Liiva, AVAR'da da Joonas Jaanovits görev alacak.

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