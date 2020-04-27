İspanyol basınından El Mundo Deportivo, Galatasaray'ın Enes Ünal'ı istediğini yazdı. Bonservisi Villarral'de bulunan milli futbolcu, bu sezon Valladolid'de kiralık olarak forma giyiyor.

Galatasaray'ın listesinde olduğu belirtilen 22 yaşındaki oyuncunun Villarreal ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

2015'te Bursaspor'dan Manchester City'ye transfer olan Enes; Genk, NAC Breda, Twente'ye kiralandıktan sonra 2017'de 14 milyon euro karşılığında Villarreal'e gitmişti. İspanyol ekibi, oyuncuyu önce Levante'ye daha sonra Valladolid'e kiraladı.

A Milli Takım formasını 13 kez sırtına geçiren Enes 2 de gol kaydetti.