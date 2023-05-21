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Galatasaray, evinde yenilmiyor

Galatasaray, 2-0'lık Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Sarı kırmızılılar, bu galibiyetle sahasındaki yenilmezlik serisini 16 maça yükseltti

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  • Galatasaray, evinde yenilmiyor

    Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yendi.
  • Galatasaray, evinde yenilmiyor

    Puanını 79'a yükselten sarı kırmızılılar, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek 23'üncü şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.
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    Galatasaray, Mauro Icardi'nin golleriyle üç puanı hanesine yazdırdı. Son 4 maçta 6 kez fileleri sarsan Arjantinli yıldız, 22 lig maçında 19 kez gol sevinci yaşadı.
  • Galatasaray, evinde yenilmiyor

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  • Galatasaray, evinde yenilmiyor

    Taraftarı önünde ligin ikinci haftasında Bitexen Giresunspor'a 1-0 yenilen Sarı kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle sahasındaki yenilmezlik serisini 16 maça yükseltti.
  • Galatasaray, evinde yenilmiyor

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  • Galatasaray, evinde yenilmiyor

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  • Galatasaray, evinde yenilmiyor

    Galatasaray, sahasında oynadığı son 6 lig maçının 5'ini gol yemeden kazandı.

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