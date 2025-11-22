Habertürk
        Galatasaray, evindeki serisini sürdürdü - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, evindeki serisini sürdürdü

        Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sahasındaki yenilmezlik serisini 33 maça çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 22:18 Güncelleme: 22.11.2025 - 22:18
        Galatasaray, evindeki serisini sürdürdü
        Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Gençlerbirliği ile oynadı. Mücadeleden 3-2’lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, evindeki yenilmezliğini de sürdürdü.

        Sahasında son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonra Süper Lig'de 24, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'şer olmak üzere yaptığı 32 karşılaşmada mağlup olmadı. Aslan, bu süreçte 24 galibiyet elde ederken, 9 defa da berabere kaldı.

