Galatasaray - Fenerbahçe derbisi kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 31. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırladı.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği haftada iki takımında puan kaybına tahamülü yok. İki takım bugüne 405 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlardan, 150'sini sarı-lacivertliler, 130'unu sarı-kırmızılılar kazandı. 125 maçta ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisi golleri...
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira kaydetti. Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, penaltıdan yararlanamazken; Ederson ise kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından bitime 3 hafta kala zirvede puan farkı 7'ye yükseldi.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray- Fenerbahçe derbisi 26 Nisan Pazar günü 20.00'de oynanacak.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak dev mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
OSIMHEN FORMA GİYECEK
Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, derbide forma giyebilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparatla oynaması bekleniyor.
Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Göztepe ve Gençlerbirliği'ni yenerken, Kocaelispor ile berabere kaldı.
Osimhen, hafta içinde Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybettikleri Türkiye Kupası maçının son bölümünde süre aldı.
ASENSIO DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio, derbide kadroya dönecek.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, sakatlığını atlattı ve hafta içinde bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Galatasaray karşısında İspanyol futbolcuyu sahaya sürmesi bekleniyor.
LİGİN EN ÇOK GOL ATANI, EN İYİ SAVUNANI
Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda bulunuyor.
Kalesinde ise 23 gol gören Galatasaray, en iyi savunma yapan takım ünvanının da sahibi. Sarı-kırmızılıları, İzmirli renktaşı Göztepe (27) ile şampiyonluktaki rakibi Fenerbahçe (30) takip etti.
ASLANTEPE'DEKİ SON 10 MAÇTA FENERBAHÇE ÜSTÜN
Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek derbi öncesi Fenerbahçe'nin, RAMS Park'ta oynanan son 10 maçta üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, bu süreçte 3 galibiyet alırken, 6 maçta da sahadan 1 puanla ayrıldı. Kanarya, 1 müsabakada ise mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, rakibine karşı deplasmanda oynadığı son 2 lig maçında da kalesinde gol görmedi.