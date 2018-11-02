Galatasaray ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'deki dev derbide karşı karşıya gelecek. Ameliyat edilen Emre Akbaba ile Yuto Nagatomo, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Galatasaray'da Brezilyalı sağ bek oyuncusu Mariano Filho cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkamayacak. Sakatlıklarla boğuşan sarı-kırmızılı ekip, geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano'dan da yararlanamayacak.
Galatasaray'ın muhtemel 11'i şöyle:
Muslera
Martin Linnes
Ozan Kabak
Serdar Aziz
Ömer Bayram
Ryan Donk
Badou Ndiaye
Henry Onyekuru
Younes Belhanda
Garry Rodrigues
Eren Derdiyok
Fenerbahçe'de sakat ve cezalıların çoklukları derbi öncesinde Erwin Koeman ve Chris Wan der Weerden'i kara kara düşündürürken, özellikle orta sahada oluşan boşluk canları sıkıyor. Mevcut şartlardan dolayı Diego Reyes'e ilk 11'de görev vermeyi düşünen Fenerbahçe Teknik Heyeti, normalde Elif'i solda oynatmayı düşünse de sakat ve cezalıların çokluğu nedeniye ortada oynatmaya daha sıcak bakıyor. İsmail Köybaşı son maçta saç baş yoldursa da iki maçtır orada oynamasının etkisiyle derbiye de 11'de başlama ihtimalinin olduğu öğrenildi. İleri hatta da Soldado ve Frey arasında kararsızlık yaşanırken, kadroyla ilgili son kararın bu akşam antrenmanından sonra verileceği öğrenildi.
Harun Tekin
Şener Özbayraklı
Roman Neustadter
Martin Skrtel
Hasan Ali Kaldırım
Diego Reyes
Jailson
Andre Ayew
Eljif Elmas
İsmail Köybaşı
Roberto Soldado
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