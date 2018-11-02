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Fenerbahçe'de sakat ve cezalıların çoklukları derbi öncesinde Erwin Koeman ve Chris Wan der Weerden'i kara kara düşündürürken, özellikle orta sahada oluşan boşluk canları sıkıyor. Mevcut şartlardan dolayı Diego Reyes'e ilk 11'de görev vermeyi düşünen Fenerbahçe Teknik Heyeti, normalde Elif'i solda oynatmayı düşünse de sakat ve cezalıların çokluğu nedeniye ortada oynatmaya daha sıcak bakıyor. İsmail Köybaşı son maçta saç baş yoldursa da iki maçtır orada oynamasının etkisiyle derbiye de 11'de başlama ihtimalinin olduğu öğrenildi. İleri hatta da Soldado ve Frey arasında kararsızlık yaşanırken, kadroyla ilgili son kararın bu akşam antrenmanından sonra verileceği öğrenildi.