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Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 392. randevu

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 392. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 392. randevu

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 111 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 391 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 124 kez galip geldi. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 488 golle karşılık verdi.

LİGDE 127. SINAV

Galatasaray ile Fenerbahçe, 63. sezonu oynanan lig tarihinde 126 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-34 üstünlük kurdu. Ligdeki 42 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 122 gol kaydetti.

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 6'sı berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

Son 10 derbide iki takım da yedişer gol kaydetti.

Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

TarihStatOrganizasyonSonuç (FB-GS)
13.04.2016Türk TelekomSüper Lig0-0
26.05.2016AntalyaTürkiye Kupası0-1
20.11.2016ÜlkerSüper Lig2-0
23.04.2017Türk TelekomSüper Lig1-0
22.10.2017Türk TelekomSüper Lig0-0
17.03.2018ÜlkerSüper Lig0-0
02.11.2018Türk TelekomSüper Lig2-2
14.04.2019ÜlkerSüper Lig1-1
28.09.2019Türk TelekomSüper Lig0-0
23.02.2020ÜlkerSüper Lig1-3

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