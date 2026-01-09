Habertürk
Habertürk
        Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 405. randevu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 405. randevu!

        Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde bu akşam oynayacakları derbiyle tarihte 405'inci kez karşı karşıya gelecekler

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 12:54 Güncelleme: 10.01.2026 - 10:23
        Dev rekabette 405. randevu!
        Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde bu akşam oynayacakları derbiyle tarihte 405'inci kez rakip olacaklar. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabakayla 19. Süper Kupa sahibini bulacak.

        Chobani Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

        Sarı-lacivertliler, geride kalan 404 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez (biri hükmen) galip geldi. 125 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

        Fenerbahçe'nin attığı 544 gole, Galatasaray 505 golle (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere) karşılık verdi.

        SÜPER KUPA'DA 5'İNCİ MAÇ

        Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa'da 5'inci kez birbirlerine rakip olacak.

        İki takım ilk olarak 12 Ağustos 2012'de Erzurum'da karşı karşıya gelmiş, Galatasaray müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak kupaya uzanmıştı.

        2013 ve 2014 yıllarında oynanan Süper Kupa finalleri de iki takımı rakip yapmıştı. 11 Ağustos 2013'te Kayseri'deki maçı Galatasaray 1-0 kazanırken, 25 Ağustos 2014'te Manisa'daki karşılaşmada ise normal süre 0-0 eşitlikle tamamlanmış, penaltı atışlarının ardından Fenerbahçe rakibine üstünlük kurarak kupayı kaldırmıştı.

        İki takımı rakip yapan son Süper Kupa mücadelesi ise 7 Nisan 2024 yılında Şanlıurfa'da yapıldı. Bu maça 19 yaş altı takımıyla çıkacağını duyuran Fenerbahçe, maçın ilk dakikasında 1-0 geriye düştükten sonra sahadan çekilmiş, Galatasaray maçı hükmen 3-0 kazanarak kupanın sahibi olmuştu.

        İki takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ise 3 kez rakip oldu. 1972-1973 sezonunda Fenerbahçe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu. 1984-1985 sezonunda oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde normal süre 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, penaltı atışlarıyla kupaya uzandı.

        İki takım son olarak 1995-1996 sezonunda Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde rakip oldu. Galataaray, 3-0'lık galibiyetle kupayı müzesine götürdü.

        SON 10 RESMİ MAÇ

        İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

        Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi.

        Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa, biri de Türkiye Kupası olmak üzere sarı-kırmızılılar, 3'ü hükmen galibiyette sayılmak üzere 15 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.

        Taraflar arasındaki son 10 maç ve alınan sonuçlar şöyle:

        Tarih Stat Organizasyon Sonuç (GS-FB)
        10.04.2022 Ülker Süper Lig 0-2
        08.01.2023 Ülker Süper Lig 3-0
        04.06.2023 Nef Süper Lig 3-0
        24.12.2023 Ülker Süper Lig 0-0
        07.04.2024 Şanlıurfa 11 Nisan TFF Süper Kupa 3-0 (Hükmen)
        19.05.2024 RAMS Park Süper Lig 0-1
        21.09.2024 Ülker Süper Lig 3-1
        24.02.2025 RAMS Park Süper Lig 0-0
        02.04.2025 Ülker Türkiye Kupası 2-1
        01.12.2025 Chobani Süper Lig 1-1
