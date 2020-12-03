Süper Lig'in 10. haftası geride kalırken Alanyaspor maç eksiğine rağmen liderliğini sürdürdü. Akdeniz ekibi hem iç hem dış sahada etkili performansını sürdürürken dikkat çeken diğer bir konu ise büyük takımların iç saha performansı oldu. Galataray, Beşiktaş ve Fenerbahçe evinde oynadığı maçlarda kaybettiği puanlarla taraftarlarının canını sıktı.

Üç büyükler arasında evinde en çok puanı toplayan ekip Galatasaray oldu. 5 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar 8 puanla 8. sırada yer aldı. Evinde 4 maç oynayan ve 2 galibiyet alan Beşiktaş ise 7 puanla 11. sırada bulunuyor. 5 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe ise evinde 7 puan toplayabildi.

KADIKÖY'DEN ARTIK 'ÇIKILIYOR'

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray bu sezon deplasmanda çok iyi bir performansa imza atarken, evinde kritik kayıplar yaşadı. Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 10 haftada 20 puan topladı, 10 puan yitirdi. Söz konusu dönemde kayıplarının sadece 2 puanını deplasmanda yaşayan Fenerbahçe, 8 puanı ise evinde kaybetti.

GALATASARAY DEPLASMAN FOBİSİNİ YENDİ, İÇ SAHAYI KAYBETTİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasman maçlarında hanesine 12 puan yazdırırken, sahasında ise 8 puan alabildi. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı maçlarda Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü'nü yenerken, Fenerbahçe ve Hes Kablo Kayserispor ile berabere kaldı, Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu. Ligde dış saha maçlarında 3 puan kaybeden Galatasaray, evindeki maçlarda ise 7 puan yitirdi.

5 GALİBİYETİN 3'Ü DEPLASMANDA

Beşiktaş, bu sezon deplasmandaki galibiyetleriyle ligdeki iddiasına tutundu. Süper Lig'de 5 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, bunların 3'ünü dış sahada elde etti. Sezonun ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'u 3-2 ve Fenerbahçe'yi de 4-3 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, dış sahada İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 ve Gaziantep FK'ye 3-1 mağlup oldu. Sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 ve Medipol Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Gençlerbirliği'ne de 1-0 yenildi.

ZİRVEDE ALANYASPOR

Ligin iç saha puan tablosunun zirvesinde ise 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Alanyaspor bulunuyor. Akdeniz ekibini 5 maçta 11'er puanı bulunan Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa takip ediyor. 4. sırada 10 puanlı Yeni Malatyaspor 5. sırada ise 9 puanlı Gaziantep FK yer alıyor.

SALGIN GALATASARAY'A YARAMADI

Yeni tip koronavirüs salgını Süper Lig'de ev sahibi takımların kazanma oranında düşüş gerçekleşti. Salgından önce Süper Lig'de ev sahibi takımların galibiyet yüzde 43,2 iken salgından sonra bu yüzde 40,8'e düştü. Deplasman takımları salgından önce maçların yüzde 29,1'ini kazanırken salgından sonra bu oran yüzde 30,7'ye çıktı. Salgın öncesinde maçların yüzde 27'8'i beraberlikle sonuçlanırken salgından sonra mücadelelerin yüzde 28,4'ü eşitlikle bitti. Üç büyük takım arasında salgından sonra iç sahada galibiyet yüzdesi düşen tek takım ise Galatasaray oldu.

SALGIN ÖNCESİ TAKIM GALİBİYET % BERABERLİK % Ev sahibi 43,2 27,8 Deplasman 29,1 SALGIN SONRASI TAKIM GALİBİYET % BERABERLİK % Ev sahibi 40,8 28,4 Deplasman 30,7

Salgından önce evinde 14 maç oynayan ve yüzde 64,28'lik galibiyet yüzdesi yakalayan Galatasaray, salgından sonra evinde 8 maça çıkarken sadece üçünü kazanabildi ve galibiyet yüzde 37,5'ta kaldı.

SALGINDAN ÖNCE Takım Oynanan maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Kazanma yüzdesi Galatasaray 14 9 4 1 64,28 Fenerbahçe 12 7 3 2 58,33 Beşiktaş 13 8 3 2 61,53

Fenerbahçe'nin galibiyet yüzdesi 58,33'ten 60'a çıkarken Beşiktaş'ın yüzdesi de 61,53'ten 62,5'a yükseldi.