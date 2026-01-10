Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Fenerbahçe'ye 4 maç sonra yenildi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Fenerbahçe'ye 4 maç sonra yenildi!

        Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye yenilen Galatasaray, rakibine 4 maç sonra mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 21:23 Güncelleme: 10.01.2026 - 21:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray, Fenerbahçe'ye 4 maç sonra yenildi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçta, ikinci yarının hemen başında Oosterwolde'den yediği golle fark 2'ye çıktı.

        Sarı- kırmızılılar maçta gol atma başarısı gösteremeyince sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu maçla birlikte Aslan'ın, Kanarya'ya karşı yenilmezlik serisini de sona erdi. Bu final öncesinde en son 19 Mayıs 2024 tarihinde RAMS Park'taki derbide sarı-lacivertlilere 1-0 yenilen Galatasaray, daha sonraki 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

        Süper Kupa finaliyle birlikte sarı-kırmızılılar, ezeli rakibine 4 maç sonra mağlup oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fırında mide bulandıran görüntüler; her yerden böcek ve örümcek çıktı

        Hatay'da zabıta ekiplerinin fırınlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde ekmeklerin gramajları düşük gelirken, işletmelerde çıkan böcekler ve örümceklerse ekipleri hayrete düşürdü. Zabıta müdürünün "Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum" sözleriyse dikkat çekti. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Kupa Fenerbahçe'nin!
        Süper Kupa Fenerbahçe'nin!
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Şanlıurfa’da tüp faciası: 3 ölü, 4 yaralı
        Şanlıurfa’da tüp faciası: 3 ölü, 4 yaralı
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Dev derbide penaltı ve kart itirazı!
        Dev derbide penaltı ve kart itirazı!
        Guendouzi'den rüya gibi bir başlangıç!
        Guendouzi'den rüya gibi bir başlangıç!
        Yangından cinayet çıktı
        Yangından cinayet çıktı
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        Lookman bombası!
        Lookman bombası!
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...