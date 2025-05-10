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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kupa için parkede - Basketbol Haberleri

        Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kupa için parkede

        FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Galatasaray, 11 Mayıs Pazar günü (yarın) kupayı kazanmak için İspanyol ekibi Unicaja Malaga ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 11:35 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:35
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        G.Saray Şampiyonlar Ligi'nde kupa için parkede
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        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde 11 Mayıs Pazar günü (yarın) İspanya'nın Unicaja Malaga ekibiyle karşılaşacak.

        Yunanistan'ın başkenti Atina'daki SUNEL Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

        Sarı-kırmızılılar, Dörtlü Final'in yarı finalinde İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'yi 90-80 mağlup ederek finale yükseldi. Unicaja Malaga ise organizasyonda Yunanistan ekibi AEK'yi 71-65 yenerek adını finale yazdırdı.

        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin final karşılaşması öncesinde La Laguna Tenerife ile AEK, TSİ 17.00'de üçüncülük maçında karşılaşacak.

        GALATASARAY İLE UNICAJA 5. KEZ KARŞILAŞACAK

        Galatasaray ile Unicaja Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 5. kez karşı karşıya gelecek.

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        Organizasyonda 2022-2023 ve 2024-2025 sezonlarında İspanyol ekibiyle karşılaşan Galatasaray, söz konusu müsabakalardan galibiyetle ayrıldı.

        Bu sezon son 16 turunda oynanan maçlarda Unicaja Malaga evindeki maçı 97-91 kazanırken, Galatasaray da İstanbul'daki karşılaşmadan 86-84'lük galibiyet geldi.

        G.SARAY DÖRTLÜ FİNAL'DEKİ TAKIMLARIN YENİLMEZLİK SERİLERİNİ BİTİRDİ

        Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Dörtlü Final'de yer alan La Laguna Tenerife ve Unicaja Malaga'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilmezlik serilerine son verdi.

        Galatasaray, ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Unicaja Malaga'yı son 16 turunda konuk ettiği maçta 86-84 yenerek rakibinin 18 maç üst üste kazandığı seriyi bitirdi.

        "Cimbom" Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk defa namağlup bir şekilde Dörtlü Final'e kalan La Laguna Tenerife'yi ise yarı finalde 90-80 mağlup ederek, İspanya ekibinin 14 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

        CİMBOM'UN HEDEFİ AVRUPA'DA İKİNCİ KUPA!

        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'daki ikinci kupası için sahaya çıkacak.

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        Galatasaray, 2015-2016 sezonunda başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki ULEB Avrupa Kupası finalinde Fransız ekibi Strasbourg'la karşılaştı.

        Sarı-kırmızlı ekip, ilk maçı 66-62 kaybetmesine rağmen rövanşta rakibini 78-67 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

        "Cimbom", Unicaja Malaga ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde erkek basketbol branşındaki ikinci kupasını müzesine götürecek.

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