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Galatasaray flaş gelişme! Dünya Kupası sonrası ayrılık yaşanabilir

Liglerde Dünya Kupası arasına girilirken transfer ateşi de yanmaya devam ediyor. Galatasaray'ın yıldızı Nelsson'un kupa sonrası ayrılık ihtimali ortaya çıkabilir. İşte Galatasaray'dan son dakika gelişmeleri...

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  • Galatasaray flaş gelişme! Dünya Kupası sonrası ayrılık yaşanabilir

    Süper Lig'de Dünya Kupası arasına 2. sırada giren Galatasaray'da transfer hareketliliği de devam ediyor. 
  • Galatasaray flaş gelişme! Dünya Kupası sonrası ayrılık yaşanabilir

    Yaz döneminde kadrosuna kattığı isimlerle büyük ses getiren sarı-kırmızılılarda ocak ayı da hareketli geçecek.
  • Galatasaray flaş gelişme! Dünya Kupası sonrası ayrılık yaşanabilir

    İspanyol basınından Todofichajes'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılarda flaş bir ayrılık yaşanabilir.
  • Galatasaray flaş gelişme! Dünya Kupası sonrası ayrılık yaşanabilir

    Habere göre; yaz aylarında Marcao'yu transfer eden Sevilla, Aslan'ın bir diğer stoperi Nelsson'dan da vazgeçmedi.
  • Galatasaray flaş gelişme! Dünya Kupası sonrası ayrılık yaşanabilir

    Sportif direktör Monchi'nin ocak ayında transfer önceliğini Danirmarkalı stopere verdiği ifade edildi.
  • Galatasaray flaş gelişme! Dünya Kupası sonrası ayrılık yaşanabilir

    Sevilla'nın hocası Jorge Sampaoli'nin de bu transfere yeşil ışık yaktığı belirtilirken Dünya Kupası'nın ardından temasların başlaması bekleniyor.
  • Galatasaray flaş gelişme! Dünya Kupası sonrası ayrılık yaşanabilir

    Danimarka ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Nelsson'un piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.
  • Galatasaray flaş gelişme! Dünya Kupası sonrası ayrılık yaşanabilir

    Sevilla, Marcao'yu kadrosuna katarken 12 milyon Euro ve bonuslardan oluşan bir bedel ödemişti.
  • Galatasaray flaş gelişme! Dünya Kupası sonrası ayrılık yaşanabilir

    Nelsson'un ayrılığına sezon başında da sıcak bakmayan Galatasaray'ın bu kez nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu.
  • Galatasaray flaş gelişme! Dünya Kupası sonrası ayrılık yaşanabilir

    GİDERSE ROTA KAAN AYHAN

    Galatasaray'da Nelsson'un ayrılması haline ise ilk hedef Kaan Ayhan olacak.
  • Galatasaray flaş gelişme! Dünya Kupası sonrası ayrılık yaşanabilir

    Sassuolo forması giyen milli yıldız, sezon başında da gündeme gelmiş ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle transfer rafa kalkmıştı.
  • Galatasaray flaş gelişme! Dünya Kupası sonrası ayrılık yaşanabilir

    Galatasaraylı kurmaylar, hem yerli olması hem de farklı bölgelerde oynaması nedeniyle Kaan Ayhan için harekete geçecek.

     
  • Galatasaray flaş gelişme! Dünya Kupası sonrası ayrılık yaşanabilir

    Teknik direktör Okan Buruk'un kadro derinliği açısından Kaan'a öncelik verdiği de gelen bilgiler arasında...

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