Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 20 puanı bulunuyor. Atakaş Hatayspor ise ligde oynadığı 7 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.

GALATASARAY - HATAYSPOR

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Erkan Özdamar

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Emre Akbaba, Diagne

YEDEKLER: Okan, Şener, Belhanda, Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer, Luyindama, Arda, Sekidika, Ali Yavuz

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

HATAYSPOR: Munir, Popov, Renan, Yusuf, Burak, Rayane, Sackey, Selim Ilgaz, Adama Traore, Babajide, Diouf

TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan

SON 5 MAÇTA 13 PUAN

Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 maçının 4'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı. Bu maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'u yenen sarı-kırmızılı takım, Hes Kablo Kayserispor ile berabere kaldı. Galatasaray, son 5 karşılaşmasında hanesine 13 puan yazdırdı.

3 OYUNCU SINIRDA

Galatasaray'da Hatayaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, Younes Belhanda ve Taylan Antalyalı bu mücadelede sarı kart görmesi halinde Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

4 İSİM DÖNÜYOR

Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatife dönen 4 futbolcu, maçın kadrosunda yer alabilecek. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada futbolcular Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda ve Okan Kocuk'un Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı. Beş futbolcunun da testleri negatife dönerken, izolasyon süreçlerini tamamlayan Arda Turan, Babel, Belhanda ve Okan Kocuk, teknik heyetin görev vermesi durumunda maçta forma giyebilecek. Karantina süresi sona ermeyen Elabdellaoui ise kadroda bulunamayacak.

İLK RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşılaşıyor. Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda ilk maçını yapacak.