Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı
Giriş: 23.03.2024 - 21:58 Güncelleme: 23.03.2024 - 21:58
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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