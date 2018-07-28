Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Tunus ekibi Club Africain ile karşılaşacak. Tunus'ın Rades kenti Rades Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek karşılma bu akşam oynanacak. Peki; Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Tunus ekibi Club Africain ile yarın deplasmanda özel bir maç oynayacak. Maç Rades Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Club Africain karşılaşmasının ardından ise Yunanistan'a geçecek. Sarı-kırmızılı takım, 31 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Atina Olimpiyat Stadı'nda Yunan ekibi AEK ile özel maçta karşılaşacak.

Mücadele Galatasaray Televizyonu, galatasaray.com ve Galatasaray'ın resmi Youtube kanalından canlı yayınla ekrana gelecek.

Geçtiğimiz sezon Tunus Ligue 1 Pro’yu üçüncü sırada tamamlayan Club Africain’ın tarihinde 13 Tunus Ligi birinciliği, 13 Tunus Kupası şampiyonluğu ve 1 CAF Şampiyonlar Ligi zaferi bulunuyor. Kadrosunda Balbouli, Mokhtar Belkhiter, Ahmed Khalil, Ghazi Ayadi gibi milli futbolcuları bulunan Club Africain’ı Belçikalı Teknik Direktör José Riga çalıştırıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ