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Galatasaray hazırlık maçlarında 6’da 3 yaptı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 6 hazırlık maçında 3 galibiyet elde ederken, 3 kez rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 9 gol atarken, 8 kez de kalesini gole kapatamadı

01 Ağustos 2018 Çarşamba, 13:10:27 | Güncelleme:

Yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran’da İstanbul’da başlayan Galatasaray, daha sonra yurt dışı kampı için 7 Temmuz’da İsviçre’ye gitti. Burada Zürih ve Montrö şehirlerinde kamp yapan sarı-kırmızılılar, 21 Temmuz’da tekrar İstanbul’a döndü. Aslan, son olarak ise Tunus ile Yunanistan’da hazırlık maçları yaptı ve yeni sezon hazırlıklar maçlarını tamamladı. Sarı-kırmızılılar, 5 Ağustos Pazar günü Akhisarspor ile oynayacağı TFF Süper Kupa karşılaşmasının hazırlıklarını İstanbul’da sürdürecek.

3 GALİBİYET, 3 MAĞLUBİYET 
Galatasaray, bu hazırlık döneminde 6 hazırlık karşılaşmasına çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 9 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 kez de kalesini gole kapatamadı. Sarı-kırmızılılar, İsviçre kampında FC Wil takımını 1-0 mağlup ederken, PSV Eindhoven'a 3-1, Valencia'ya da 2-1 yenildi. Daha sonra Türkiye'ye dönen takım, TFF 2. Lig takımlarından Sakaryaspor’u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Son olarak Tunus ve Yunanistan’da hazırlık maçları yapan Aslan, Club Africain'ı 1-0 yenerken, AEK’ya da 3-2’lik skorla mağlup oldu.

GOMİS HAZIRLIK MAÇLARINI SESSİZ GEÇİRDİ 
Yeni sezon hazırlık döneminde 6 müsabakaya çıkan Galatasaray, 9 gol kaydetti. Söz konusu karşılaşmalarda geçtiğimiz sezon Süper Lig’de gol kralı olan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, rakip fileleri havalandıramadı. Everton’dan yeni transfer Henry Onyekuru ise hücumdaki verimliliği dikkat çekti. Bu maçlarda Onyekuru 2, Maicon 2, Eren, Sinan Gümüş, Muğdat Çelik, Younes Belhanda ve Linnes rakip fileleri havalandırdı.



MUSLERA'NIN YOKLUĞUNDA KALEYE İSMAİL GEÇTİ 
Oynanan hazırlık maçlarında Dünya Kupası'nda Uruguay ile mücadele ettiği için izinli olan Fernando Muslera'nın yerine kaleyi İsmail Çipe korudu. Verilen şansı iyi kullanan İsmail, maçlarda gösterdiği başarılı performansla ile yedek kaleci transferini şimdilik askıya alınmasını sağladı. 

YUNUS AKGÜN PERFORMANSI İLE DİKKATLERİ ÇEKTİ 
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıklarında alt yapıdan Abdussamed Karnuçu, Ahmet Sivri, Ali Yavuz Kol, Boran Güngör, Berk Balaban, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, İsmail Çipe, Ozan Kabak ve Yunus Akgün yer aldı. Bu maçlarda en dikkat çekici performansı ise Yunus Akgün sergiledi. Yunus'un maçlarda aldığı sürelerde hücumdaki etkinliği dikkatlerden kaçmadı. 

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