Galatasaray’ın Olağan Genel Kurulu’nda Başkan Mustafa Cengiz’in ikinci dönemi oy çokluğuyla idari olarak ibra edilmedi. Bu kararın ardından tüzük gereği yönetimin 1 ay içerisinde seçim kararı almak zorunda.
Tüzüğe göre seçime gidecek olan sarı-kırmızılılarda Başkan Mustafa Cengiz, bu seçimde aday olamayacak. Tüzüğün 59. maddesinde ise şöyle: "Aklanmayan kulüp başkanı ile yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamaz ve seçilemezler.”
İBRA EDİLMEYEN İKİNCİ BAŞKAN OLDU
Mustafa Cengiz, Adnan Polat’tan sonra ibra edilmeyen ikinci Galatasaray başkanı oldu. 2011 yılında yapılan genel kurulda idari olarak ibra edilmeyen Adnan Polat ve yöneticiler, konuyu mahkemeye taşımış ve idari yönden ibra olmamanın iptali için Galatasaray Spor Kulübü'ne dava açmıştı.
İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi davanın reddine karar vermişti. Polat ve arkadaşları kararı temyize götürdü. Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak Adnan Polat ve yönetimini aklamıştı.
MUSTAFA CENGİZ'DEN MAHKEME AÇIKLAMASI
Cengiz, Genel Kurul çıkışında basın mensuplarının bazı sorularına kısa cevaplar verdi. Başkan Cengiz, ‘Nasıl değerlendiriyorsunuz?’ sorusuna ‘Camia kararını vermiştir’ derken, ‘Mahkemeye gidecek misiniz?’ sorusuna ise ‘Bakacağız’ diye cevapladı.
FARUK SÜREN: KİMSE BEKLEMİYORDU
Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren: "Bu aşamada Mustafa başkanın havayı sezmesi gerekiyordu. Ona göre hareket etmeliydi. Oylamanın yapılmasına ısrar etti. Yapıldı ve aleyhine tecelli etti. İbra olmamak hoş bir şey değil. Şampiyonluğa giderken seçim sürecine girmek olumsuz etkileyebilir. Hocamızı etkileyebilir belki. Hocayı etkilerse takımı da etkiler. Şu anda bir başkan adayı yok. Kimse böyle bir şey beklemiyordu.
TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ
Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve yönetimi idari yönden ibra edilmezken taraftarlardan bu duruma büyük tepki geldi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Twitter'da "#LiseciZihniyetinizBatsın" etiketiyle ibra edilmemeye tepki gösterdi.
YÖNETİMDEN TEPKİ: BUNU HAK ETMEDİK
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, idari yönden ibra edilmemelerine sosyal medyadan tepki gösterdi. Albayrak, "Bunu hak etmedik" diye tweet attı.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Eski Galatasaray Kulübü yöneticisi Prof. Dr. Mehmet Helvacı, idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 1 ay içinde seçim kararı alması gerektiğini söyledi.
Helvacı beklenen süreci şöyle anlattı: "Tüzüğümüzde ön görülmüş bir şey. Daha önce de olmuştu. Bir seçim kararı alınması gerekiyor. Tüzüğümüzün 88. maddesine göre yönetim kurulumuzun görevleri içinde yer alıyor. 30 gün içinde yönetim kurulunun seçim kararı alıp, bir tarih belirlemesi lazım"
"Seçimi bir ay içinde yapması gerekmiyor. Lig sonu beklenebilir. Ayrıca burada konuşanların söylediği birlik ve beraberlik de seçim kararıyla sağlanacaktır. Galatasaraylılar futbol takımının şampiyonluğu için tek vücut takımının arkasında durur. Lig bittikten sonra da yeni başkan seçilir."
"Hukuka başvurmak herkesin hakkı. Bir takım eksik bilgiler var. Daha önce verilen karar seçim kararının ortadan kaldırılması değil, ibrasızlığın ortadan kaldırılmasıydı. Tüzüğümüz idari yönden ibrasızlık olduğunda seçimi zorunlu kılıyor. Bu seçim mutlaka yapılması gerekiyor. Daha sonra mahkeme ibrasızlığın geçersiz olduğuna karar verebilir. Bu teknik bir şey. Seçimle ilgili değil."
"Tüzüğümüze göre gelecek seçimde ibra edilmeyen yönetim kurulu aday olamaz. Seçime giremezler."
O SÖZLER AKILLARA GELDİ... (8 MART 2019)
Sarı-kırmızılılarda yaşanan bu depremin ardından Galatasaray'ın duayen isimlerinden İnan Kıraç'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklama hatırlara geldi.
"ADAYIMIZ EŞREF HAMAMCIOĞLU"
8 Mart 2019'da konuşan Kıraç, yeni başkan adayı aradıklarını belirterek divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nu ikna etmeye çalıştıklarını belirtti ve "Bak son bir şey söyleyeyim; hiç kimse Galatasaray Liselileri küçük görmesin. Yok saymaya da kalkmasın. Bunun sonuçlarına katlanır" diyerek genel kurulda olacakları işaret etmişti.
İSMİ GEÇENLER
Öte yandan, sarı-kırmızılı kulüpte mevcut başkan Cengiz'in aday olamayacak olması sonrasında, başkanlığa adaylıklarına koyabilecek isimler arasında 4 isim öne çıkıyor.
Mustafa Cengiz'den önce, 2.5 sene kulübün başkanlığını yapan Dursun Özbek.
Kulübün efsane başkanlarından Faruk Süren.
Galatasaray eski başkan adaylarından Ozan Korkut.
İnan Kıraç tarafından adı öne çıkarılan ve bir dönem Divan Başkanlığı yapan Eşref Hamamcıoğlu...
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