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FARUK SÜREN: KİMSE BEKLEMİYORDU

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren: "Bu aşamada Mustafa başkanın havayı sezmesi gerekiyordu. Ona göre hareket etmeliydi. Oylamanın yapılmasına ısrar etti. Yapıldı ve aleyhine tecelli etti. İbra olmamak hoş bir şey değil. Şampiyonluğa giderken seçim sürecine girmek olumsuz etkileyebilir. Hocamızı etkileyebilir belki. Hocayı etkilerse takımı da etkiler. Şu anda bir başkan adayı yok. Kimse böyle bir şey beklemiyordu.