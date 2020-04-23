Galatasaray'da transfer iddialarını ardı arkası kesilmiyor. Kongo basınından Footrdc, sarı-kırmızılıların Falcao'nun yanına kaliteli bir forvet baktığı ve adaylar arasında Cedric Bakambu'nun da olduğunu yazdı. 2014-2015 sezonunda Bursaspor'da ter döken Bakambu, sonrasında Villarreal'e, oradan da Çin'e transfer olmuştu.
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