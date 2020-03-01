Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Derbi zaferinin ardından evinde ilk maçına çıkacak olan Galatasaray’da taraftarlar, kombineler harici tek maçlık satışa çıkarılan Gençlerbirliği maçının biletlerine yoğun ilgi gösterdi.

TT Stadı’nı tamamen doldurması beklenen Sarı-Kırmızılılar’ın daha önceki dönemlerde kazanılan bu tip zaferlerin ardından koreografi şovu yaptığı biliniyor. Ancak taraftar grubu Ultaslan’ın bir sonra oynanacak içerdeki Beşiktaş derbisine hazırlık yaptıkları öğrenildi. Sarı-Kırmızılı tribünler Gençlerbirliği maçında, İdlib’de şehit düşen Mehmetçikleri anmak için hazırlanıyor.