Galatasaray ilk 24'e kalabilecek mi?

Gündemin nabzı HT Spor'da atmaya devam ediyor. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve deneyimli gazeteci Cem Dizdar, 'HT Spor Gündem' programında günün öne çıkanlarını konuşuyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında bu akşam İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.

HT Spor Gündem programında deneyimli gazeteci Cem Dizdar Galatasaray'ın, Devler Ligi'nde bir üst tura çıkma ihtimalini değerlendirdi.

İşte Cem Dizdar'ın sözleri:

Atalanta, Bilbao'yu ve Bayern Münih de Union SG'yi geçer diye düşünelim. Liverpool'un son dönemdeki performansı nedeniyle Marsilya maçında galibiyet alacağından emin değilim. Newcastle, PSV, Chelsea, Barcelona kazandıkları takdirde 13 puana yükselecekler. Bunlar maçları kazanırsa 6 takım, birden ilk 8 için basamakları değiştirerek yığını aşağıya itecekler. Bir de aşağıdan son maçta çıkacak olanlar var, Bodo gibi. Galatasaray son 2 maçında işi kolaylıkla halledebilirdi ama çok riskli son 2 maça bıraktı turu. Maalesef, fikstür de son 2 maç zor takımlara denk geldi.