Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Galatasaray'ın 5. İspanyol futbolcusu Angelino

        Galatasaray'ın Almanya temsilcisi RB Leipzig'den kadrosuna kattığı Angelino, sarı-kırmızılı kadroya dahil edilen 5. İspanyol futbolcu oldu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 13:52
        Cimbom'un beşinci İspanyol'u!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'ın Almanya temsilcisi RB Leipzig'den kadrosuna kattığı Angelino, sarı-kırmızılı kadroya dahil edilen 5. İspanyol futbolcu oldu.

        Galatasaray, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 191 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler arasında 5 İspanyol yer aldı.

        Savunmada da hücumda da zirvede!
        Savunmada da hücumda da zirvede! Haberi Görüntüle

        Sarı-kırmızılı takım, daha önce İspanyol futbolcular Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena ve Juan Mata'yı transfer etmişti.

        191. YABANCI FUTBOLCU

        Angelino, Galatasaray'ın renklerine kattığı 191. yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

        Sarı-kırmızılı takım, bugüne kadar 6 kıta ve 52 ülkeden 191 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

        Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Kuzey Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda, Yunanistan, Gabon, Mısır, Danimarka, Şili, Avusturya, Kosova ve Kanada'dan oyuncular aldı.

        EN FAZLA YABANCI BREZİLYA'DAN

        Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

        Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 22 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

        TÜRK ASILLI YABANCILAR

        Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 6 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.

        İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.

        GALATASARAY'IN YABANCI FUTBOLCULARI

        Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

        Ülke Sayı Futbolcular
        Brezilya 22 Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao
        Yugoslavya 16 Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
        Romanya 15 Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan
        Fransa 9 Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois
        Almanya 7 Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski
        Hollanda 7 Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt
        Arjantin 7 Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi
        Kolombiya 6 Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao
        Portekiz 6 Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira
        İsviçre 6 Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic
        Nijerya 5 Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo
        İspanya 5 Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino
        Bosna Hersek 4 Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
        Kamerun 4 Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
        Çekya 4 Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
        İsveç 4 Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz
        Fildişi Sahili 4 Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri
        Belçika 4 Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens
        Uruguay 4 Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira
        Senegal 3 Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne
        Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3 Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama
        Norveç 3 Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö
        Polonya 2 Roman Kosecki, Marek Godlewski
        Meksika 2 Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
        İngiltere 2 Barry Venison, Mike Marsh
        Hırvatistan 2 Robert Spehar, Stjepan Tomas
        Gana 2 Richard Kingson, Ahmet Barusso
        Arnavutluk 2 Klodian Duro, Lorik Cana
        Avustralya 2 Harry Kewell, Lucas Neill
        Japonya 2 Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo
        Cezayir 2 Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli
        Fas 2 Nordin Amrabat, Younes Belhanda
        ABD 2 Brad Friedel, DeAndre Yedlin
        İtalya 2 Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo
        Danimarka 2 Victor Nelsson, Mathias Ross
        Sırbistan 1 Sasa Ilic
        İran 1 Naser Sadeghi
        Surinam 1 Ulrich Watson
        Litvanya 1 Gintaras Stauce
        Zimbabve 1 Norman Mapeza
        Galler 1 Dean Saunders
        İsrail 1 Haim Revivo
        Kuzey Makedonya 1 Goran Pandev
        Yeşil Burun Adaları 1 Garry Rodrigues
        İzlanda 1 Kolbeinn Sigthorsson
        Yunanistan 1 Konstantinos Mitroglou
        Gabon 1 Mario Lemina
        Mısır 1 Mustafa Muhammed
        Şili 1 Erick Pulgar
        Avusturya 1 Yusuf Demir
        Kosova 1 Milot Rashica
        Kanada 1 Samuel Adekugbe

        Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Kuduzda kritik süreye dikkat!
        Kuduzda kritik süreye dikkat!
        İşte ilk ifadesi! "Sinirlenerek boğdum"
        İşte ilk ifadesi! "Sinirlenerek boğdum"
        Dele Alli ağlayarak anlattı
        Dele Alli ağlayarak anlattı
        Threads kullanıcıları dikkat!
        Threads kullanıcıları dikkat!
        Kâbus o ilde aynı günde 2 can aldı!
        Kâbus o ilde aynı günde 2 can aldı!
        MSB'den kritik açıklamalar
        MSB'den kritik açıklamalar
        Genç mimar kuduz hastalığına yenildi!
        Genç mimar kuduz hastalığına yenildi!
        Bir vahşet daha! Eski karısını başından vurdu
        Bir vahşet daha! Eski karısını başından vurdu
        Savunmada da hücumda da zirvede!
        Savunmada da hücumda da zirvede!
        Yapması da yemesi de sanat!
        Yapması da yemesi de sanat!
        Yüksek sıcaklık barajlardaki suları buharlaştırıyor!
        Yüksek sıcaklık barajlardaki suları buharlaştırıyor!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Sıra Icardi'de!
        Sıra Icardi'de!
        James Webb'den 1. yıla özel fotoğraf: İlk görüntüden bu yana öğrenilen 5 şey
        James Webb'den 1. yıla özel fotoğraf: İlk görüntüden bu yana öğrenilen 5 şey
        Fransızlar 3 ay önceden gördü
        Fransızlar 3 ay önceden gördü
        İşte F.Bahçe'nin Becao teklifi!
        İşte F.Bahçe'nin Becao teklifi!
        Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme kabul edildi
        Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme kabul edildi
        İngiltere'de yöneticiydi... Aşkı için Aydın'a yerleşti
        İngiltere'de yöneticiydi... Aşkı için Aydın'a yerleşti
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da