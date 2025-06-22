Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması Manneken Pis heykeline giydirilecek - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması Manneken Pis heykeline giydirilecek

        Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması, Brüksel'in ikonik simgesi Manneken Pis heykeline giydirilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 12:51 Güncelleme: 22.06.2025 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray forması giydirilecek!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray Futbol Takımı'nın 5 yıldızlı özel forması, Belçika'nın başkenti Brüksel'in simgelerinden Manneken Pis heykelini süsleyecek.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı futbol takımının 25. şampiyonluğunu simgeleyen 5 yıldızlı özel forma, Brüksel'in 406 yıllık ikonik simgesi Manneken Pis heykeline giydirilecek.

        Belçika'nın kültürel miraslarından biri olan ve bugüne dek 1100'den fazla kıyafet giyen Manneken Pis heykelinin yeni kostümü, Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması olacak. Heykel, daha önce sadece Brüksel'in yerel futbol takımı Anderlecht'in formasını giymişti. Galatasaray ile Manneken Pis'in tarihinde ilk kez bir Türk takımı forması yer alacak.

        Belçika Galatasaraylı Taraftarlar Derneğinin girişimleriyle düzenlenen kutlama, 24 Haziran Salı günü TSİ 15.00'te, Brüksel'in merkezi Grand Place Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Etkinliğe Brüksel Bölge Hükümeti Başkanı Rudi Vervoort ve Brüksel Büyükşehir Belediye Başkanı Philippe Close da katılım sağlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        Trump'ın İran'a saldırı kararına peş peşe tepkiler
        Trump'ın İran'a saldırı kararına peş peşe tepkiler
        Fatih Altaylı adliyeye sevk edildi
        Fatih Altaylı adliyeye sevk edildi
        YKS'de ikinci gün heyecanı başladı!
        YKS'de ikinci gün heyecanı başladı!
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bir yıl önce taksiciyi katlettiği tarihte öldürüldü!
        Bir yıl önce taksiciyi katlettiği tarihte öldürüldü!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        "Bitti" demeden bitmez
        "Bitti" demeden bitmez
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Edebi sopa!
        Edebi sopa!
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil