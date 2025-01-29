Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Ajax maçı kadrosu açıklandı: 3 eksik! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın Ajax maçı kadrosu açıklandı: 3 eksik!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 15:48 Güncelleme: 29.01.2025 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'ın Ajax kadrosunda 3 eksik!
        ABONE OL

        Galatasaray, Ajax ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçı kamp kadrosunu açıkladı.

        Kadroda sakatlıkları süren Mauro Icardi ve Kerem Demirbay dışında transfer görüşmeleri yapan Hakim Ziyech yer almadı.

        UEFA listesinde yer almayan Roland Sallai ile Ahmed Kutucu da kafileye katılmadı.

        İşte Galatasaray'ın kadrosu:

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazeteciler Selek ve Asker için adli kontrol talebi!
        Gazeteciler Selek ve Asker için adli kontrol talebi!
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaşlı kadını öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza!
        Yaşlı kadını öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Onana İtalya yolcusu!
        Onana İtalya yolcusu!
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak