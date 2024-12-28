Galatasaray'ın Bankalar Birliği'nden çıkmasına bir adım kaldı!

Süper Lig’de şampiyonluğu iki yıldır kaptırmayan Galatasaray saha dışında da vites yükseltti.

Hem Avrupa Ligi’nde hem Süper Lig’de yoluna namağlup devam eden Cimbom’a aylardır beklenen müjde geldi.

İki hafta kadar önce sermaye artırımı için onay alan sarı-kırmızılılar yüzde 400’lük sermaye artırımının gerçekleşmesi için de onayı aldı.

Sermayesini 1 milyar liradan 5 milyar 400 milyon liraya çıkaran Cimbom kasasına dev bir geliri de koydu. Galatasaray yüzde 400’lük sermaye artırımıyla 1 milyar 700 milyon liranın üzerinde bir gelirin sahibi oldu. Sermaye artırımı için ana sermayenin yüzde 60’lık kısmı koyması gereken sarı-kırmızılılar bu kaynağı ise Başkan Dursun Aydın Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekillerinden Abdullah Kavukçu başta olmak üzere kalabalık bir ekibin yoğun çabalarıyla buldu.

REKLAM Bankalar Birliği konsorsiyumuna 2,3 milyar liralık borcu bulunan Galatasaray, sermaye artırımından gelen kaynağı buradan çıkmak için kullanacak. Sarı-kırmızılılar son dönemde Leo Rezidans’ta lansmandaki satışların haricinde ek satışlar yapıyor. Dış cephe inşaatı henüz bitmeyen ve lansmanda yaptığı satışların bir bölümü iptal olan Galatasaray’da Başkan Vekili Abdullah Kavukçu projeye yoğunlaştı.