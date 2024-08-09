Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın ilk 11'inde üç Türk - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın ilk 11'inde üç Türk

        Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun açılış maçında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'da 5-0 kaybettikleri Beşiktaş derbisinin ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 21:43 Güncelleme: 09.08.2024 - 21:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray'ın ilk 11'inde 3 Türk futbolcu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezonun ilk haftasında RAMS Park'ta Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

        Ev sahibi ekip, mücadeleye Fernando Muslera, Leo Dubois, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi kadrosuyla çıktı.

        Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi ve Metehan Baltacı yer aldı.

        Teknik direktör Okan Buruk, Süper Kupa'da 5-0 kaybettikleri Beşiktaş müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Nelsson'u yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Sanchez, Kerem Demirbay, Dubois ve Barış Alper'i sahaya sürdü.

        REKLAM

        YENİ TRANSFER SARA YEDEKTE

        Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, müsabakaya yedekler arasında başladı.

        Verilen 18 milyon avroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihine geçen Brezilyalı futbolcu, Atakaş Hatayspor mücadelesinde kadroya alındı.

        AĞRISI OLAN JELERT YİNE KADRODA YOK

        Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert kadroya alınmadı.

        Danimarka'nın Kopenhag takımından transfer edilen Jelert, Süper Kupa'daki Beşiktaş maçının ardından Hatayspor mücadelesinde de ağrısı nedeniyle kadroya yazılmadı.

        İNGİLTERE'YE DÖNMEK İSTEYEN ZAHA KENDİNİ RİSKE ETMEDİ

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer görüşmeleri yapan Wilfried Zaha'nın kendini riske etmek istemediğini bildirdi.

        Müsabaka öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Buruk, "Wilfried Zaha'nın yakın zamanda transfer görüşmeleri vardı. Premier Lig'e oynamaya sıcak bakan bir oyuncumuz. Dün ve bugün tesisteydi. Böyle durumlarda oyuncu kendini riske etmek istemiyor. Zaha ile konuştuk ve bugün kadroda olmamasının daha doğru olacağına karar verdik." diye konuştu.

        REKLAM

        TARAFTARLARDAN KAPTAN KEREM'E DESTEK

        Sarı-kırmızılı taraftarlar, kaptan Kerem Aktürkoğlu'na destek ve moral verdi.

        Maç öncesi yıldız futbolcuyu tribüne çağıran taraftarlar, üzerinde Kerem'in resminin olduğu "Arkandayız kaptan" yazılı pankart açtı.

        Kerem ise tribünleri selamlayarak teşekkür etti.

        İLK 11'DE 3 TÜRK FUTBOLCU YER ALDI

        Teknik direktör Okan Buruk, Hatayspor karşısında ilk 11'de 3 yerli futbolcuya forma verdi.

        Yeni sezonda uygulanmaya başlayan yeni statüyle takımlar ilk 11'de istediği kadar yabancı futbolcu oynatabilme hakkında sahip. Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Türk statüsünde oynayabilen Kerem Demirbay'ı başlangıç kadrosunda görevlendirdi.

        Sara, Nelsson, Batshuayi ve Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği için yabancı oyuncu statüsünde sayılan Yusuf Demir, kulübede bekledi.

        ŞAMPİYON, 82 GÜN SONRA TARAFTARIYLA KUCAKLAŞTI

        Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, 82 gün sonra RAMS Park'ta taraftarının önünde sahaya çıktı.

        REKLAM

        Geçen sezon iç sahadaki son maçını 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisiyle yapan sarı-kırmızılı takım, 2 ay 21 gün sonra taraftarıyla buluştu. Taraftarlar, RAMS Park'ı tamamen doldurarak takımlarına destek verdi.

        HATAYSPOR'DA YENİ TRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

        Atakaş Hatayspor'un 2 yeni transferi Galatasaray maçına ilk 11'de başladı.

        Akdeniz temsilcisi, müsabakaya Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Guy Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga Matondo, Funsho Bamgboye, Lamine Diack, Pedro Sousa, Joelson Fernandes, Sergio Strandberg 11'i ile çıktı.

        Yedek kulübesinde Visar Bekaj, Demir Sarıcalı, Abdulkadir Parmak, Jonathan Okoronkwo, Selimcan Temel, Armin Hodzic, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Rigoberto Vindel yer aldı.

        Teknik direktör Özhan Pulat, yeni transferlerden Bamgboye ve Diack'ı ilk 11'de görevlendirirken Okoronkwo'yu yedek bıraktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan: Kulüplerimizden azami hassasiyet bekliyoruz
        Erdoğan: Kulüplerimizden azami hassasiyet bekliyoruz
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        "Yusuf Dikeç pozu" konuşulmaya devam ediyor
        "Yusuf Dikeç pozu" konuşulmaya devam ediyor
        'Bizi canlı kalkan olarak kullandılar'
        'Bizi canlı kalkan olarak kullandılar'
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Galatasaray'da ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da ayrılık kapıda!
        9 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        9 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Derrick Köhn kararını verdi!
        Derrick Köhn kararını verdi!
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası