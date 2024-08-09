Galatasaray'ın ilk 11'inde üç Türk

Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezonun ilk haftasında RAMS Park'ta Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

Ev sahibi ekip, mücadeleye Fernando Muslera, Leo Dubois, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi kadrosuyla çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi ve Metehan Baltacı yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Kupa'da 5-0 kaybettikleri Beşiktaş müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Nelsson'u yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Sanchez, Kerem Demirbay, Dubois ve Barış Alper'i sahaya sürdü.

İNGİLTERE'YE DÖNMEK İSTEYEN ZAHA KENDİNİ RİSKE ETMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer görüşmeleri yapan Wilfried Zaha'nın kendini riske etmek istemediğini bildirdi.

Müsabaka öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Buruk, "Wilfried Zaha'nın yakın zamanda transfer görüşmeleri vardı. Premier Lig'e oynamaya sıcak bakan bir oyuncumuz. Dün ve bugün tesisteydi. Böyle durumlarda oyuncu kendini riske etmek istemiyor. Zaha ile konuştuk ve bugün kadroda olmamasının daha doğru olacağına karar verdik." diye konuştu.