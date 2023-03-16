İHA

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda bu müsabaka öncesi kamp kadrosu belli oldu. Kafilede sakatlığı devam eden Mertens’in yanı sıra Midtsjö, Ross, Yusuf Demir, Emre Taşdemir ve sarı kart cezalısı olan Nelsson bulunmuyor.

Galatasaray’ın, Konyaspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:

“Fernando Muslera, Leo Dubois, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimi Gomis, Berkan Mutlu, Kaan Ayhan, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Sam Adekugbe, Okan Koçuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Mauro Icardi"