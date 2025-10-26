Galatasaray'ın ligde bileği bükülmüyor!

Galatasaray, Göztepe maçıyla Trendyol Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 18’e çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, Göztepe’yi konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1’lik skorla galip ayrılırken aynı zamanda yenilmezliğine devam etti. Süper Lig’de geçtiğimiz sezon Beşiktaş’a deplasmanda mağlup olan Aslan daha sonra yenilmedi. Cimbom bu süreçte oynadığı 18 müsabakada 17 galibiyet elde ederken, 1 defa da berabere kaldı.

Galatasaray, Süper Lig’de gelecek hafta evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.