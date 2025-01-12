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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın müthiş serisi devam ediyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın müthiş serisi devam ediyor!

        Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasıyla bu sezon resmi müsabakalardaki yenilmezlik serisini 23 maça çıkardı. Sarı-Kırmızılılar ayrıca Başakşehir maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig'deki dış sahada üst üste 17. karşılaşmasını kazandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.01.2025 - 21:32 Güncelleme: 12.01.2025 - 21:33
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        Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, Başakşehir’e konuk oldu. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadeleyi 2-1’lik skorla kazandı. Aslan bu sonuçla resmi maçlardaki yenilmezliğine de devam etti.

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        2024-2025 sezonunda son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında sahasında oynadığı İsviçre temsilcisi Young Boys’a yenilen Galatasaray, daha sonra 16’sını Süper Lig, 6’sı Avrupa Ligi ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 23 müsabakada, 17 galibiyet elde ederken, 6 kez de berabere kaldı.

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        DEPLASMANDA 17 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Galatasaray, Başakşehir maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig’deki dış sahada üst üste 17. karşılaşmasını kazandı.

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        Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Başakşehir'i 2-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligdeki 8. dış saha müsabakasından da galip ayrıldı.

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        Ligde deplasmanda geçtiğimiz sezondan beri yenilmeyen Aslan, üst üste 17. dış daha maçını kazandı ve Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de geliştirdi.

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