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Galatasaray'ın Olympique Marsilya maçı kadrosu açıklandı

Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında deplasmanda yarın Fransa'nın Olympique Marsilya takımıyla yapılacak maçın kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Olympique Marsilya maçı kadrosu açıklandı
AA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Velodrome Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma için Fransa'ya gidecek kafilede şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Partick Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.

MARSİLYA'YA UÇTULAR

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için Fransa'nın Marsilya şehrine gitti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maç haftasında Marsilya ile deplasmanda oynayacağı müsabaka için Fransa'ya hareket etti. Sarı-kırmızılılar, İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Fransa'nın Marsilya şehrine uçtu. Sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını maçın gerçekleşeceği Velodrome Stadyumu’nda TSİ 19.30’da gerçekleştirecek.

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