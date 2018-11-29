Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda 2-0 yenilen Galatasaray, son maçlar öncesi gruptan çıkma şansını kaybetti. Grubun diğer maçında ise Porto, sahasında Schalke 04'ü 3-1 mağlup ederek puanını 13'e yükseltti ve grup liderliğini garantiledi. Alman ekibi Schalke de alınan sonuçların ardından bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

Schalke 04 ile Lokomotiv Moskova kulüplerinin sosyal medya hesaplarından ise dün gece skandal mesajlar paylaşıldı.

Alman ekibinin İngilizce Twitter hesabı üzerinden ilk olarak "Lokomotiv'in galibiyeti sayesinde üst tura yükseldik" mesajı paylaşıldı. Rus ekibinin İngilizce Twitter hesabından buna "O zaman 11 Aralık'ta ne yapacağınızı biliyorsunuz" şeklinde yanıt verildi.

Son hafta birbirleriyle karşılaşacak ve bu maçtan çıkaracakları sonuç Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne kalıp kalmayacağını belirleyecek olan iki takım arasındaki mesajlaşma, Schalke'nin gülen yüz ve el sıkışma görselleri kullanmasıyla son buldu.

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabını etiketleyerek rakiplerine göndermede bulundu.

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