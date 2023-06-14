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Galatasaray'ın sol bekteki B Planı: Aaron Martin

Sol beke yabancı oyuncu transfer etmek isteyen Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor. Bu bölgeye üst düzey oyuncu transferi planlayan sarı-kırmızılılar, alternatif olarak ise Aaron Martin'i belirledi. Mainz'la olan sözleşmesi sona eren İspanyol sol bekle el sıkışan Galatasaray, istediği isimleri alamaması durumunda Martin'i renklerine bağlayabilir

Galatasaray'ın sol bek transferindeki B Planı: Aaron Martin

Şampiyon Galatasaray, sadece lig şampiyonluğu değil, Avrupa'da ses getirebilecek bir kadro için çalışmalar yürütürken takviye planlanan bölgelerden biri de sol bek... Geçen sezon ilk 11'in en zayıf karnı olan bölgeye üst düzey bir oyuncu almayı planlayan sarı-kırmızılılar aylar süren hazırlıkların ardından oluşturduğu liste üzerinde çalışmaya başladı.

İlk olarak Raphael Guerreiro'yu renklerine bağlamak isteyen Galatasaray, Portekizli yıldızın Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra Bayern Münih'e imza atmasıyla birlikte alternatif isimlere yöneldi.

Liverpool'dan Kostas Tsimikas için temaslarda bulunan sarı-kırmızılılar, oyuncunun Liverpool'un gelecek planları arasında yer alması nedeniyle maliyette indirime yanaşmaması sonrasında Nuno Tavares ve Angelino gibi yıldızları gündemine aldı. Galatasaraylı yetkililer diğer yandan Slavia Prag'ın genç sol beki David Jurasek için de temas kurdu.

Çekya ekibinin 15 milyon Euro'luk bonservis beklentisi üzerine bu transferde beklemeye geçen ve diğer alternatif isimlere yönelen Galatasaray'ın B Planı ise Aaron Martin. Mainz'la olan sözleşmesi sona erecek İspanyol futbolcu ile dirsek temasında bulunan sarı-kırmızılılar, Martin ile prensipte el sıkıştı.

Şu ana kadar üst düzey kulüplerden beklediği ilgiyi göremeyen Aaron Martin'le LaLiga ekiplerinden Girona talip oldu ve resmi teklifini iletti. Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek olması cazip kılarken 27 yaşındaki oyuncunun bu nedenle sarı-kırmızılıları bir süre bekleyebileceği öğrenildi. Galatasaray, sol bekteki ilk hedefleri olan oyuncuların transferinde mutlu sona ulaşamaması durumunda Aaron Martin'i renklerine bağlayabilir.

AARON MARTIN KİMDİR?

Martin, 22 Nisan 1997 tarihinde İspanya'nın Montblanc şehrinde doğdu. Futbol kariyerine Espanyol kulübünün genç takımında başladı ve 2016 yılında A takıma yükseldi. Sol bek mevkinde gösterdiği performansla dikkat çekti ve LaLiga'da düzenli olarak forma giymeye başladı.

2018'de kiralık olarak Mainz'ın yolunu tutan Martin, 2019'da 7 milyon Euro'luk bedelle Alman ekibine bonservisiyle transfer oldu. Ocak 2021'de Celta Vigo'da kiralık olarak oynayan ancak yazın Mainz'a geri dönen 26 yaşındaki sol bek geçen sezon kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçirdi.

Bundesliga'da forma giydiği 28 maçta 5 gol kaydeden İspanyol futbolcu 3 golün de hazırlayıcısı oldu. Alt yaş kategorilerinde İspanya Milli Takımı formasını da 30'un üzerinde kez terleten Martin'in, Mainz'ın sözleşme yenileme teklifini reddettiği belirtiliyor.

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