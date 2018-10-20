İspanyol AS Gazetesi’nden Javi Mata, Valencia’nın sezon sonunda Galatasaray’ın yıldızı Garry Rodrigues'i transfer edebileceğini ileri sürdü.

Javi Mata, "Garry Rodrigues'iVillarreal izliyor diyemem, çünkü başka pozisyonlarda transfer için oyuncu bakıyorlar. Villarreal'in o pozisyonda transfere ihtiyacı yok.

Valencia sezon sonu Rus yıldızı Denis Cheryshev'i Villarreal'e verebilir ve Garry Rodrigues'le ilgilenebilir" dedi.

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