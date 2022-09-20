Galatasaray İstanbulspor hazırlık maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Ligde son 3 maçını da kazanarak ciddi bir çıkışa geçen Galatasaray, sahasında son 3 maçında yenilgi yüzü görmeyen İstanbulspor'u ağırlıyor. İşte, zorlu mücadele ile ilgili bilgiler...