Galatasaray-İstanbulspor maçında korku dolu anlar! Sahaya ambulans girdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan maçta Ahmed Kutucu ile İsa Doğan havada çarpıştı ve iki oyuncu da sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u ağırladı.
İkinci yarının başlama düdüğüyle birlikte Galatasaray'da Ahmed Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan havada çarpışarak yerde kaldı.
İSA DOĞAN AMBULANSLA TERK ETTİ
İstanbulspor kalecisi İsa Doğan sahayı ambulansla terk etti. 26 yaşındaki file bekçisinin elmacık kemiğinde kırık olduğu öğrenildi.
AHMED KUTUCU TEDBİR AMAÇLI HASTANEDE
Sarı-kırmızılıların futbolcusu Ahmed Kutucu ise yerini Ismail Jakobs'a bıraktı. 25 yaşındaki futbolcunun tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü ve tedbir amaçlı tomografisinin çekileceği öğrenildi.