Zemin kardan etkilendi

Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray - Kasımpaşa müsabakası, ağır bir zeminde oynandı.

İstanbul için günler önce yapılan kar yağışı uyarıları nedeniyle karşılaşma Türkiye Futbol Federasyonu tarafından saat 19.00'dan 16.00'ya alındı. Galatasaray Kulübü de kar yağışına önlem olarak zemini brandalarla kapattı.

Saat 11.00 civarında brandaların açılmasının ardından zemin kar yağışından olumsuz etkilendi. Temizleme çalışmaları ve saha çizgilerinin yeniden çizilmesi sırasında zeminde bozulma meydana geldi.

Ayrıca Doğu Tribünü'nün çatısından düşen kar kütleleri de hem temizlik faaliyetlerini olumsuz etkiledi hem de sporcu sağlığını tehdit etti. Bunun üzerine özel donanımlı ekipler çatıya çıkarak temizleme çalışması başlattı.

Müsabaka kırmızı topla oynanırken Galatasaray sarı-kırmızılı parçalı, Kasımpaşa ise lacivert formayla mücadele etti.