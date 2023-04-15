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Galatasaray - Kayserispor maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde Kayserispor'u 6-0 mağlup etti. beIN Trio programında hakem yorumcuları maçın hakem kararlarını değerlendirdi. İşte pozisyonlar ve yorumlar...

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  • Galatasaray - Kayserispor maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler - Spor Haberleri

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray - Kayserispor'u 6-0'lık skorla mağlup etti. Maçın hakem kararlarını beIN Trio ekibi değerlendirdi. İşte eski hakemlerin yorumları...
  • Galatasaray - Kayserispor maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler - Spor Haberleri

    "Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonunda Galatasaray lehine verilen penaltı kararı doğru mu?"

    Seçim Demirel: "Herhangi bir ihlali göremiyorum. Bir elle oynamadan bahsedebilmemiz için kriterlerde bir çok şey var ama şu pozisyona baktığımızda herhangi bir ihlal göremiyorum ben kendi adıma. Penaltıya baktığımızda siyahlı oyuncu topla oynamak isterken maalesef onu başaramayıp rakibinin ayağına vuruyor. Dikkatisz bir harekette bulunuyor daha doğrusu, penaltı kararı son derece doğru."

    Bülent Yıldırım: "Kerem Aktürkoğlu topu çeldikten sonra Thiam istemsiz de olsa, kramponla bileği yoklayacak. Bu dikkatsiz bir fauldür. Rakip ceza alanı içinde olduğunda da buna penaltı verilir. Penaltıda hiçbir şüphem yok hakemi kutluyorum. Torreira elle oynuyor mu? İhlal olacak yerle bir temas görmüyorum."

    Deniz Çoban: "Zaten ihlal olmayacak yere top çarptığı zaman top yükselerek gider. Omuz başına çarparsa top seker. Bu pozisyonda hakem açısından bir problem olmadığını düşünüyorum ben de."
  • Galatasaray - Kayserispor maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler - Spor Haberleri

    "VAR incelemesi ile verilen penaltı ve kırmızı kart kararı doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: Bu pozisyonda değerlendirilebilecek çok şey var. İyi ki VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun varmış. Yoksa hakem burada defalarca seyrettik, Emrah Başsan top beklemediği anda başına düştüğü için başını tutuyor. Majid Hosseini'nin rakibini gördükten sonra yaptığı gaddar hareketten sonra düdük çalıyor. Emrah Başsan için hemen anında çalmıyor. Sanıyorum çözemiyor, çözemiyorsa bu maçları nasıl yönetiyor? Buraya kadar gelme sürecine de bakmak gerekir mi? Çünkü hakem kardeşimiz en başından sonuna en iyi konumda. Darbeli, yaralayıcı bir oyunu kaçırmış oluyor. VAR'ı kutluyorum doğru bir zamanlama. Hakemin zaten bu dakikada dağıldığını gördük. VAR tekniği açısından garantili gitti. Süre zamanlamasını biraz daha... Doğrusu sonuçtan gitmek. Bu pozisyon net bir kırmızı kart, VAR'ı kutluyorum. Hakem skandalını engellediği fikrindeyim. Hangisi daha büyük diye soracağım; Surata inmiş bir taban mı yoksa başa gelmiş bir top mu? Allah aşkına! Baya darbeli vuruyor bir de maşallah Majid, affetmiyor rakibini.

    Seçim Demirel: Şuna 'penaltı değil' diyen çıkmaz zaten. Hosseini'nin yaptığını çok vahim buluyorum. Karşıdan gelen bir rakibini görüp ayağını indirmektense, rakibine doğru götürüyor olması çok riskli ve çok tehlikeli. Rakibi için yaralayıcı. Penaltı ve kırmızı kart kararı doğru. VAR müdahalesi son derece doğru. Burada beklenen hakemin bu pozisyonu görüp değerlendirmesi, hakemin bu pozisyonu süzememiş olması onun adına çok ciddi bir skandal hata.

    Deniz Çoban:  Hakem burada hücum faul verdi. Bilerek mi yaptı, bilmeden mi yaptı büyük bir skandalın önüne geçti aslında. Yüksek kale arkasından izlersek hakem düdüğü ağzına götürüyor, çalmıyor. Surata basma olana kadar çalmıyor. Eğer hakem düdüğü çalmış olsa, VAR hiçbir şey yapamazdı. Belki kırmızı karta karışırdı ama penaltıyı verdiremezdi. Hakem düdüğü çalmadığı için VAR müdahil olabildi. Buna VAR karışır. Benim açımdan da şöyle bir husus var. VAR buna nasıl karışır? Hakem öncesinde bir faul tespitinde bulunur. Öncesinde hakeme bunun bir faul olmadığını göstermesi lazım. 'Hocam bak gördün mü burada bir faul yok. Kanaat getirdim. Sana şimdi penaltıyı izlettireceğim.' Direkt penaltıyı göstermeye başladı, hakem yerine karar verdi. Öncesinde faul yok dedi, ben öyle anladım izlettirme şeklinde. Faul olsaydı daha büyük bir sıkıntı olurdu.
  • Galatasaray - Kayserispor maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler - Spor Haberleri

    "Nelsson'un Thiam'a müdahalesinde devam kararı doğru mu?"

    Bülent Yıldırım:  Faulle ilgil hiçbir şüphe yok. İki elle rakibi tuttunuz, alttan da çelme taktınız. Her türlü garanti iş yaptınız. Bariz gol şansı mı diye kriterler var. Bu faul olmasaydı bunun sonucu ne olurdu? Topun hızı, şiddeti, rakip oyuncuların konumu, topun kontrolü ya da kontrol hızı. Bunlara baktığımızda net bir faul. Bu topa müdahale edebilecek başka bir Galatasaraylı oyuncu yok. Tek bir tartışmalı durum var burada. Top yüksekten geldiği için faul zamanlaması top neredeyken oldu? Bu çok değerli. Şu an olmuş olsa top kontrolünden asla bahsedemeyiz. İhlal başladı, çelme attı ve Thiam'ın sırtına çarptı. Bariz gol şansı kriterlerinin 5'inden 4'ü var. Bir tek topun kontrol olasılığı konusunda bir şüphe olabilir. O yüzden VAR devre dışı. Bunu önceden söyleyelim. Hakemlik tekniği açısından, oyunu çok iyi bir okuyan hakemin buna kırmızı kart vermesi en doğru karar olurdu fikrindeyim. Topun kontrol edilme şansı baya yüksek. Nelsson bunu yapmasa, Thiam adımlasını ayarlayabilir. En doğru karar kırmızı kart olmalıydı. Oyunu okuyan, oyunun gidişatını hisseden bir hakemin burada kırmızı kart çıkartması gerekirdi. VAR burada değerlendirme dışıdır, yapabileceği bir şey yok. Bu hatayı baştan sona Mustafa Kürşad Filiz'e yazarım. Bu bence bariz gol şansı.
  • Galatasaray - Kayserispor maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler - Spor Haberleri

    Seçim Demirel: Pozisyona baktığımızda kaleye dönük, savunma oyuncularında yetişecek başka bir oyuncu yok. Tek bir kriter top kontrolü bu tamamen yoruma açık. Burada topun yüksekliği çok önemli. Müdahale yapıldığı anda, faul konusunda hiçbir şüphe yok. Kesinlikle bir ihlal var. Top o kadar aşağıya inmişki o müdahaleyi yapmasa siyahlı oyuncunun önüne düşecek. Müdahale top daha yukarıdayken yapılsaydı o zaman 'topu kimin alacağı belli değil' derdik. Bu pozisyonun bariz gol şansı olduğunu ve kırmızı kartla değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. VAR için de bence kanıt var. Bu pozisyona VAR müdahale edebilirdi.

    Deniz Çoban: Ben de kırmızı kart olması gerektiğini, kırmızı kart olsa çok daha doğru olacağını düşünüyorum. Eski bir hakem olarak geçen hafta da Atilla Karaoğlan'ı eleştirmiştik. Bazı oyuncular vardır, oyunu bozan. Cezalandırmadan maçı bitirdiğiniz zaman pek kabul görmez. Şurada Nelsson'un faulü çalsa, sarı kartı gösterse 'katılmıyoruz' deriz. Bu pozisyona hiç düdük çalınamaması kabul edilemez.

Haberi Hazırlayan : Özer Çak
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