Galatasaray kazanırsa play-off garanti!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de henüz puanı olmayan Dinamo Kiev'i RAMS Park'ta konuk etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor maçının ilk 11'ini koruyarak müsabakaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torrerira, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

TARAFTARLARDAN 5. YILDIZ HEDEFİ Galatasaray taraftarları, sezon sonunda Avrupa'da başarı ve Süper Lig'de 25. şampiyonluk hedefini belirten pankartlara yer verdi. Taraftarlar, kale arkasında "Avrupa'da tarih yazalım, ilk ve tek 5. yıldızı hep beraber takalım" yazılı pankart açtı. BAŞKAN ÖZBEK'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI Galatasaray taraftarları, ameliyat edilen başkan Dursun Özbek için geçmiş olsun mesajı verdi. Sarı-kırmızılı taraftalar, bağırsak ameliyatı geçiren Özbek için kale arkasında, "Geçmiş olsun Dursun başkan" yazılı pankarta yer verdi.