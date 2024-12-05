Galatasaray, Kemerburgaz'da geri sayıma geçti!

Galatasaray’da Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri için geri sayıma geçildi.

A Takımın çalışacağı iki saha yaz aylarında tamamlanırken ana binanın iç inşaatı ve dış cephe konusunda da çalışmalar tamamlandı.

Okan Buruk’un geçen sezon ortasında yaptığı ziyarette istediği değişiklikler yapılırken son rötuşlara geçildi.

Bu borcu azaltmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne ait olan araziyi, Sportif AŞ’ye aylık yaklaşık 8 milyon 600 bin TL karşılığında kiraladı.

Galatasaray Spor Kulübü Derneği 2052 yılına kadar Galatasaray Sportif AŞ’den yaklaşık 3 milyar TL kiralama bedeli alacak.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Aydın Özbek son yıllık olağan genel kurul toplantısında derneğin, sportif aş’ye olan borcunu azaltmak istediklerini dile getirmiş ve şunları söylemişti:

“Derneğin Sportif A.Ş.’ye olan borcu… Geçmişten beri gelmiş aşağı yukarı 20 yıla yakın bir süreden beri gelmiş ve birikmiş bir borç var. Bu borcun tasfiyesi gerekiyor. Bugüne kadar bu nasıl tasfiye edilebilir konusunda herhangi bir proje konmamış. Bu birike birike her sene üzerine yeni yükler gelmiş, rakamları arkadaşlarım açıkladı. Bizim özellikle Galatasaray’ın bu tip problemlerini çözmek üzere ürettiğimiz projeler var. Bunların hepsi birbirinin içine geçmiş vaziyette. Bir projeyi sadece kendi çerçevesinde düşünmeyin. Bu projenin derivasyonları var. Yaptığımız Kemerburgaz tesisi derneğin malıdır. Tam da bu olayla ilgilidir. Bir proje şekline getiriyoruz. Önümüzdeki günlerde de size bu ilişkiyi nasıl kurduğumuzu bu projeyi nasıl geliştirdiğimizi ve bu üyelerimizin endişelendiği bu konuları nasıl halledebileceğimizi de anlatacağız”