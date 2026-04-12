Galatasaray- Kocaelispor maçı canlı izle: Galatasaray- Kocaelispor (Canlı Yayın) muhtemel 11'ler
Galatasaray ile Kocaelispor arasında oynanacak kritik karşılaşma, futbolseverlerin gündeminde yerini almaya başladı. Karşılaşmayı izlemek isteyen seyirciler Galatasaray– Kocaelispor maçı canlı izleme ekranını araştırıyor. Özellikle maçın yayın bilgileri ve muhtemel kadrolar da arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte karşılaşmaya dair detaylar
Giriş: 12.04.2026 - 18:05
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'u konuk ediyor. Lig'de lider durumda olan sarı kırmızılılar, Kocaelispor'u yenip rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını dörde çıkarmak istiyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla taraftarlar karşılaşmaya dair detayları araştırıyor. Peki, Galatasaray- Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte canlı izleme ekranı ve yayın bilgileri
GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray- Kocaelispor maçı 12 Nisan Pazar (bu akşam) 20.00'de oynanacak.
GALATASARAY- KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE
RAMS Park'ta oynanacak zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.