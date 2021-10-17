4' Mostafa
STAT: Nef Stadı
HAKEM: Arda Kardeşler
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Taylan, Kerem, Morutan, Halil Dervişoğlu, Mostafa
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Rahmanovic, Hadziahmetovic, Oğulcan, Endri, Bytyqi, Serdar Gürler
TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 14 puan topladı.
Ligde mağlubiyeti olmayan İttifak Holding Konyaspor ise 3 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda 14 puan elde etti.
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