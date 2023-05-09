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Galatasaray, Lale Orta için TFF'ye gidiyor!

Galatasaray, eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun hakemler ve gözlemciler hakkındaki iddialarının ardından MHK Başkanı Lale Orta göreve geldiğinden bu yana bütün maçların soruşturulması için TFF'ye başvuracak. Galatasaray yönetimi, telefon kayıtlarının da dinlenmesini talep edecek. İşte detaylar...

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  • Galatasaray, Lale Orta için TFF'ye gidiyor! - Galatasaray Haberleri

    Galatasaray Kulübü, hakem yorumcusu Erman Toroğlu'nun hakemler ve gözlemciler konusundaki iddialarının ardından harekete geçiyor.
  • Galatasaray, Lale Orta için TFF'ye gidiyor! - Galatasaray Haberleri

    Konuyla ilgili olarak kapsamlı bir hukuki çalışma başlatan sarı-kırmızılılar, Lale Orta'nın MHK'nin başına geçtiği tarihten itibaren bütün maçların soruşturulmasını isteyecek.
  • Galatasaray, Lale Orta için TFF'ye gidiyor! - Galatasaray Haberleri

    İddiaların ciddi olduğunu belirten Galatasaray yönetimi, telefon kayıtlarının da dinlenmesini talep etti.
  • Galatasaray, Lale Orta için TFF'ye gidiyor! - Galatasaray Haberleri

    ERMAN TOROĞLU'NUN İDDİALARI NELER?

    Erman Toroğlu, MHK Başkanı Lale Orta'nın geçmiş haftalarda maç gözlemcilerini arayıp düşük not alan hakemlere yüksek not yazdırmasını istediğini söylemişti. Toroğlu, daha sonra söz konusu gözlemcinin Fenerbahçe - İstanbulspor maçında görev yaptığını açıklamıştı.
  • Galatasaray, Lale Orta için TFF'ye gidiyor! - Galatasaray Haberleri

    İşte Erman Toroğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları:

    "Sözünü ettiğim maç Fenerbahçe-İstanbulspor maçı. Erol Ersoy televizyon gözlemcisi, İsmet Arzuman stadyumdaki gözlemci. Maç bittikten sonra İsmet Arzuman, Erol Ersoy'u arıyor, 'VAR'ın verdiği penaltıya ne diyorsun?' diyor. Böyle bir hakkı ve yetkisi yok, rezillik."
  • Galatasaray, Lale Orta için TFF'ye gidiyor! - Galatasaray Haberleri

    "Erol Ersoy da 'Hakemin kendisinin karar vermesi gerekirdi, önü açık bu bir siyah-beyaz hata, ayrıca iki sarı kart göstermeliydi' diyor. İsmet Arzuman, muhtemelen Lale Orta ile görüşüyor ki, Erol Ersoy'a mesaj atıyor. 'Lale Orta, hakemin desteklenmesini istiyor' diyor. Erol Ersoy bunu kabul etmiyor, MHK'den 'hakemin notunu değiştir' yazısı geliyor."
  • Galatasaray, Lale Orta için TFF'ye gidiyor! - Galatasaray Haberleri

    "İsmet, hakeme tam not verip raporunu gönderiyor ve 10 günde biri derbi olmak üzere 3 maça gidiyor. Erol Ersoy cezalandırılıyor. İsmet Arzuman, 2008'de Hasan Doğan'ın aforozundan sonra 2022 yılında Sabri Çelik ile yeniden piyasaya çıkıyor. İsmet Arzuman, bu süreçte 3 takımda menajerlik yapıyor. Menajerlik yapıyor adam! Büyükekşi, seni kayığa bindirirler diye söylüyordum!"
  • Galatasaray, Lale Orta için TFF'ye gidiyor! - Galatasaray Haberleri

    "Cem Papila'ya 8 Nisan'daki Kayserispor - Ümraniyespor maçından, Sabit Hacıömeroğlu'na ise 10 Nisan'daki Altınordu - Eyüpspor maçından günümüze kadar maç verilmyor. Acaba başka kimler, 'Notunu değiştir' diye mektup aldı veya yazı yazmadan da telefon talimatı alanlar oldu mu?"
  • Galatasaray, Lale Orta için TFF'ye gidiyor! - Galatasaray Haberleri

    "İsmet Arzuman, Antalyaspor - Beşiktaş maçının gözlemcisi.  Mete Kalkavan'a ne not verdi acaba? Raporunu göndermeden önce Lale Orta'yı arayıp, 'Kırmızı kartı ne yapalım?' diye sordu mu? İsmet Arzuman, Sabri Çelik başkanlığındaki komitede iken maçları katleden hakemler için gözlemcileri de 'Hakemi destekleyelim hocam' diye arıyor muydu? Bunların hepsi gerçek."
  • Galatasaray, Lale Orta için TFF'ye gidiyor! - Galatasaray Haberleri

    "Lale Orta, maç sabahı hakemleri arayarak bazı şeyler konuşuyormuş. İnkar edebilir. Belki destek için arıyordur ama son derece yanlış. Hakem zaten maçın havasına giriyor, maç yönetecek, kafası maçta. Söyleyeceği her şeyi başka yöne çekebilir, yanlış yorumlayabilir hakem. Hakemin kafasını niye bulandırıyorsun, hakem zaten maça konsantre. Sen ne diyorsun? Sen geçtin mi oralardan Lale Orta, geçmedin! Attan düşenin halini attan düşen bilir. Sen geldin, 1 hafta sonra kendini ve Cüneyt Çakır'ı UEFA gözlemcisi yaptınız yahu! Neyi kovalıyorsunuz?"
  • Galatasaray, Lale Orta için TFF'ye gidiyor! - Galatasaray Haberleri

    "WhatsApp'tan o mesajı atmayacaktın İsmet Arzuman, dışarıda kaldığın zaman menajerlik işlerine bulaşmayacaktın İsmet Arzuman. Menajerlik işlerine girmiş bir insan nasıl MHK'nin içinde yer alabilir?"
  • Galatasaray, Lale Orta için TFF'ye gidiyor! - Galatasaray Haberleri

Haberi Hazırlayan : Özer Çak
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